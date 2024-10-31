شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الصحية بأمريكا تتهم البصل المبشور بتفشى بكتيريا الإشريكية القولونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Medical Express، إن السلطات الصحية الأمريكية أكدت، إن البصل المبشور الذي استخدمته أحد مجموعات المطاعم الشهيرة، قد تسبب في تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية التي أدت إلى إصابة 90 شخصا.

وأضاف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، إن " البصل الطازج المقطع إلى شرائح والمقدم في سندويشات وغيرها من عناصر قائمة أحد المطاعم الشهيرة هو المصدر المحتمل لهذا التفشي".

تم توريد البصل من قبل شركة Taylor Farms، التي أصدرت أمر سحب طوعي، كما سحبت شركة مجموعة المطاعم البصل من الأسواق، حيث سحبت مطاعم في 12 ولاية أمريكية البرجر من قوائمها مؤقتًا هذا الشهر وسط تفشي مرض الأشريكية القولونية المرتبط بها.



وارتفع عدد المصابين إلى 90 شخصا، بينهم 27 شخصا احتاجوا إلى نقلهم إلى المستشفى، فيما توفي رجل مسن في كولورادو.

ووفقا لما ذكره موقع Medical Express، فقد تسبب بكتيريا الإشريكية القولونية تقلصات في المعدة وإسهال وقيء يستمر لمدة 3 إلى 4 أيام، يتعافى معظم الأشخاص دون الحاجة إلى علاج، لكن البعض يصابون بمضاعفات.