شكرا لقرائتكم خبر عن رفض دعوى أسرة عبد الحليم حافظ ضد شقيقة سعاد حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة جنح قصر النيل، برفض دعوى أسرة المطرب الراحل عبد الحليم حافظ ضد شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، في اتهامها بإشاعة أخبار كاذب حول زواجهما .

كانت المحكمة قد نظرت الدعوى رقم 7148 لسنة 2024 جنح قصر النيل، والمقامة من أسرة المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، ضد جيهان شقيقة السندريلا سعاد حسني، بسبب تصريح زواج شقيقتها من العندليب.

وأكدت الدعوى، أن شقيقة سعاد حسني، ظهرت في أحد البرامج، وأكدت أن عبد الحليم قد تزوج من سعاد حسني، وهو ما اعتبرته الأسرة سب وقذف وخدش سمعة العائلة، وإذاعة أخبار كاذبة.