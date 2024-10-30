شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الزعماء بمؤتمر الرياض أشادوا بموقف مصر فى التعامل مع الصدمات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن كافة الزعماء المشاركين فى النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار" التى عقدت فى الرياض جميعهم ثمنوا وأشادوا وقدروا موقف الدولة المصرية فى التعامل مع الصدمات والمرحلة الصعبة.



وتابع مدبولى، أن وكالة الأنباء العالمية رويترز أصدرت تقرير عن الاقتصاد المصرى وأكدت زيادة النمو الاقتصادى المصرى، وتوقعت أن يكون التضخم فى حدود الـ20.4%.



وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك نوع من التصعيد والتوتر الإقليمي بين إسرائيل وإيران، متابعًا: "الدولة تبذل جهد كبير لمحاولات إيقاف الحرب فى فلسطين وغزة".



وتابع مدبولى، فى مؤتمر صحفى، أن هناك مناقشات بناءه مع صندوق النقد الدولى، وهذا لا يعنى الحصول على مزيد من الأموال ولكن إطالة أمد بعض الإجراءات.