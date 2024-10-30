شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مرشحة الانتخابات الرئاسية في غانا أكوا دونكور والان مع تفاصيل الخبر

توفيت أكوا دونكور، إحدى مرشحي انتخابات الرئاسة في غانا لانتخابات 7 ديسمبر المقبلة، وتوفيت مؤسسة حزب الحرية الغاني في مستشفى بالعاصمة الغانية أكرا، الثلاثاء، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وتم تشخيص إصابة أكوا دونكور، البالغة من العمر 72 عامًا، وهي واحدة من سيدتين، مرشحتين في الانتخابات، إلى جانب نانا فريمبوما من حزب الشعب (CPP)، بآلام في البطن، وفقا لصحيفة أفريكا نيوز.

وبعد تلقيها العلاج الأولي في مستشفى في شرق غانا، سُمح لها بالعودة إلى منزلها، ومع ذلك، تعرضت الاثنين لحالة طبية طارئة وتم نقلها إلى مستشفى كبير في أكرا لمزيد من الرعاية، وهناك توفيت.



أكوا دونكور

ماذا يحدث عندما يموت مرشح رئاسي؟

تسمح قوانين الانتخابات في غانا لأي حزب بعشرة أيام لترشيح مرشح جديد إذا توفي أحد المرشحين للرئاسة بعد ترشيحه رسميًا.

ويمكن بعد ذلك تأجيل موعد الانتخابات لمدة تصل إلى 21 يومًا للسماح بإصدار بطاقة اقتراع محدثة، ومع ذلك، إذا توفي مرشح مستقل، فلن يتأثر جدول الانتخابات.

ومع بقاء شهر واحد فقط على موعد الانتخابات المقررة في السابع من ديسمبر، لا يزال لدى اللجنة الانتخابية الغانية الوقت الكافي لتنفيذ أي تغييرات ضرورية إذا رشح حزب الحرية مرشحاً جديداً.

وقد أعرب كوابينا أجيمان كوبي، زميل دونكور في الحزب، ومنافسها على الترشح ومذيع الراديو الشهير في غانا، بالفعل عن اهتمامه بتولي منصب المرشح الرئاسي الجديد لحزب العدالة والحرية.

إرث أكوا دونكور ورحلتها السياسية

كانت دونكور سيدة أعمال بارزة في زراعة الكاكاو ومدافعة متحمسة عن حقوق المرأة والتنمية الزراعية، وولدت في منطقة أشانتي بغانا في فبراير 1956، ثم أسست فيما بعد حزب الحرية الغاني للدفاع عن حقوق المحرومين.

على الرغم من منعها في البداية من الترشح في عامي 2012 و2016 بسبب متطلبات الترشيح، نجحت دونكور في التأهل في عام 2020، واحتلت المركز الحادي عشر في السباق الانتخابي.