شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مناقشات بناءة مع صندوق النقد الدولى لإطالة أمد بعض الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك نوع من التصعيد والتوتر الإقليمي بين إسرائيل وإيران، متابعًا: "الدولة تبذل جهد كبير لمحاولات إيقاف الحرب فى فلسطين وغزة".



وتابع فى مؤتمر صحفى، أن هناك مناقشات بناءة مع صندوق النقد الدولى، وهذا لا يعنى الحصول على مزيد من الأموال ولكن إطالة أمد بعض الإجراءات".