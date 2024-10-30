شكرا لقرائتكم خبر عن تأييد حكم السجن المؤبد على المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بمنشار كهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة جنايات القاهرة المستأنفة، رفض استئناف المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بمنشار كهربائى وتأييد حكم السجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، وعضوية المستشارين جابر الجزار ومحمود رشدان وعبدالله سلام، قضت سابقا، بمعاقبة المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بمنشار كهربائى بالسجن المؤبد.

وكانت حصلت ”الخليج 365” على نص تحقيقات النيابة فى القضية رقم 279 لسنة 2023 جنايات عابدين والمتهم فيها مدرب كرة قدم بقتل صديقه وتقطيع جثته بصاروخ كهربائى داخل شقته فى منطقة عابدين، حيث أدلى المتهم باعترافات تفصيلية فى تحقيقات النيابة.

وقال المتهم: "اللى حصل أن يوم السبت 14 يناير 2023، جالى جارى أشرف "المجنى عليه" ونده عليا من تحت بيتى وطلب يطلع عشان اديله أكل وأنا طلعته عشان أعمله أكل لأنه غلبان ولما طلع عندى طلب منى اعمله كوباية شاى قبل الأكل فأنا دخلت المطبخ عشان اعمله أكل وخرجت فى الصالة لقيته ماسك الشنطة بتاعتى وأول ما شافنى على الكرسى اللى فى الصالة، فأنا قولتله أنت بتعمل إيه بالشنطة بتاعتى فقالى بيدور على السجاير والولاعة فأنا دورت فى الشنطة ولقيت 300 جنيه ناقصين، ولما قفشته لقيت معاه الفلوس فى جيب قميصه".

وأضاف المتهم فى التحقيقات: "روحت ضربته فى وشه وفى رأسه فهو داخ ووقع من الضربة على طرف الطرابيزة اللى فى الصالة ونزل دم من رأسه، وفضلت حوالى 10 دقائق لغاية ما تأكدت أنه مات، وبعد كدة فكرت إزاى اتخلص من الجثة، فجت فى دماغى فكرة أنى أجيب صاروخ كهربائى من عند جارى عنده محل، فروحتله الورشة وخدت منه الصاورخ وعلمنى إزاى اشغله".