شكرا لقرائتكم خبر عن تموين الجيزة: ضبط مخزن غير مرخص لبيع أسطوانات الغاز بكرداسة والان مع تفاصيل الخبر

وجهت إدارة تموين كرداسة، حملة استهدفت ضبط مخزن غير مرخص لبيع اسطوانات الغاز، وذلك بعد ورود معلومات إلى الإدارة بقيام أحد الأشخاص ببيع اسطوانات غاز بجراج دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

وقالت مديرية التموين بالجيزة في بيان لها، إن الحملة أسفرت تحت إشراف عبده صابر مدير الإدارة، عن ضبط 20 اسطوانة تجاري وعشرون اسطوانة منزلي، وعليه تم مصادرة الاسطوانات والتحفظ عليها داخل مخزن وتحرير محضر للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بتشديد الرقابة والمرور على كل المنشآت والمنافذ التموينية والمخابز، للعمل على ضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين ومواجهة كافة صور الغش التجاري.

يُذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، تمكنت مؤخرًا من ضبط أحد مصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز المنزلى والتجارى بـ المنطقة الصناعية بأبو رواش، يقوم بتعبئة اسطوانات الغاز المنزلى ناقصة الوزن بمقدار 2.200 كيلو عجز فى الاسطوانة الواحدة، وذلك بغرض بيع الكميات التى يتم توفيرها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.