شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق فعاليات يوم المدن العالمي بمدينة الإسكندرية بمشاركة رئيس الوزراء ووفود دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد تنظيم جلسات موسعة وأحداثًا ثقافية وترفيهية ورياضية القيادة السياسية عززت من تطوير الإسكندرية لتصبح مدينة مستدامة وجاهزة لاستقبال الفعاليات العالمية الكبرى وزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط والتعليم العالي والرياضة يشاركون في الجلسات لدفع مشاركة الشباب في العمل المناخي والمجتمعات المستدامة المحافظ: هدفنا أن تكون مدينة الإسكندرية في قلب التطور الحضري العالمي وجزءًا مهمًا من صناعة قراراته وتوجهاته الحدث يشهد كلمة خاصة لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب ومشاركة مميزة لمديرة برنامج «الهابيتات» ووزير الإسكان بجمهورية الصين



الفعاليات تستهدف إشراك الجيل الجديد في التخطيط لحاضرهم ومستقبلهم الحضري عبر العمليات التشاركية وفرص القيادة المحلية

الإسكندرية تشهد فعالية جائزة شانغهاي للتنمية المستدامة في المدن لتُمنح لأول مرة خارج الصين

استضافة عروس البحر المتوسط يوم المدن العالمي يعكس هويتها الكبيرة واعتراف المجتمع الدولي بإنجازاتها كمركز للتحضر والتنمية أجندة الحدث تشمل عرضا مشتركا بين المحافظة ومجموعة البنك الدولي حول جهود دعم مرونة المناطق الساحلية ومعالجة تحديات تغير المناخ



تنطلق فعاليات احتفالية يوم المدن العالمي بمدينة الإسكندرية غدا الخميس ، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومشاركة وزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم العالي والشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية، وذلك ضمن أجواء تفاعلية تشهد جلسات نقاشية موسعة وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية يشارك بها وفود دولية ومحلية، والعديد من فئات المجتمع لدفع مشاركة الشباب في تشكيل المدن والمجتمعات المستدامة.



وتعكس إقامة فعاليات يوم المدن العالمي بالإسكندرية الذي ينطلق تحت شعار"صناع التغير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية"، المكانة العالمية للمدينة وما تحمله من إرث ثقافي وحضري تاريخي، وتجربتها الحديثة في التنمية الشاملة وتنفيذها العديد من المشروعات الحضرية الكبرى التي غيرت من واجهتها على كل المستويات العمرانية والخدمية والمجتمعية بدعم من القيادة السياسية، إذ تم تطوير المدينة بما يتماشى مع المخططات الإستراتيجية لتكون مدينة مستدامة حتى عام 2032 ولتكون جاهزة لاستقبال هذا النوع من الفعاليات العالمية الكبرى.



وتأتي إقامة فعاليات يوم المدن العالمي بالإسكندرية، ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي- ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة- في دورته الثانية عشرة بمدينة القاهرة وذلك خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بالتعاون مع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، تعبيرا عن دور مصر الريادي والإستراتيجي علي المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والسلام.



ويشهد احتفال يوم المدن العالمى بمدينة الإسكندرية العديد من الفعاليات والجلسات الرئيسية التي تعزز من التوجه المحلي والدولي للتصدي للتغير المناخي في المدن، ومعالجة تحديات واقتناص فرص التحضر السريع من خلال التركيز على المشاركة النشطة للشباب في تشكيل المدن والمجتمعات المستدامة، وإشراك الجيل الجديد في التخطيط لحاضرهم ومستقبلهم الحضري من خلال العمليات التشاركية وفرص القيادة المحلية، إذ يعزز هذا اليوم اهتمام المجتمع الدولي بالتحضر العالمي، ودفع التعاون بين الدول إلى الأمام من أجل تلبية الفرص والتحديات التي تواجه التحضر، والمساهمة في التنمية الحضرية المستدامة في جميع أنحاء العالم.



ومن المقرر إلقاء دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الكلمة الرئيسية في الفعاليات، ومشاركة رئيسية للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، في جلسة وزارية رفيعة المستوى.



هذا بالإضافة إلى الوفود الدولية المشاركة الممثلة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الدولي والكلمات التفاعلية لفيليب بولييه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب و أناكلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat)، ووزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية بجمهورية الصين، وغيرهم من الشخصيات المرموقة المشاركة في فعاليات اليوم.



وتتضمن أجندة يوم المدن العالمي، العديد من الجلسات والعروض والنقاشات الثرية، إذ روعي في تصميم برنامج عمل اليوم تنوع جلساته وتكاملها؛ بما يُحقق الهدف المرجو منه وفق مسارات أساسية ترتكز على صناع التغير المناخي من الشباب، وتمكينهم وإشراكهم في صنع القرار الحضري لتطوير مدن شاملة ومرنة، واستغلال إبداعهم في تنمية أكثر استدامة وعدالة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات على مستوى المدن وتعزيز مرونتها، وآليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضخ استثمارات مستدامة من أجل القدرة على مواجهة تغير المناخ.



وعلى هامش فعاليات اليوم العالمي للمدن، تنطلق أحداث ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية في مدينة الإسكندرية يشارك بها العديد من الهيئات والمؤسسات التابعة لمجموعة من الوزارات المعنية بالحدث ومحافظة الإسكندرية والمنظمات الدولية ذات الصلة والمجتمع المدني، لحشد جميع فئات المجتمع وتعزيز الاهتمام المحلي والدولي بالتحضر وإشراك الشباب في عمليات صنع القرار الحضري لتسخير إبداعاتهم وإبراز الدور الحاسم للحكومات المحلية والشباب في معالجة تحديات المناخ الحضرية.



من جانبه، قال الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، إن استضافة الإسكندرية فعاليات يوم المدن العالمي حدث استثنائي كبير ويعكس بشكل مباشر الهوية العالمية للمدينة واعتراف المجتمع الدولي بإنجازاتها في العصرين القديم والحديث باعتبارها مركزا للتحضر والتنمية، مؤكدا أن المحافظة شهدت خلال السنوات العشر الماضية برؤية من القيادة السياسية وإجراءات غير مسبوقة من الحكومة والأجهزة التنفيذية، تطورا حضريا غير مسبوق في مجالات التنمية العمرانية والمرافق والطرق والبنية التحتية والقضاء على العشوائيات.



وأشار إلى أن المحافظة تستهدف خلال الفعاليات، الترويج لهذه الإنجازات وبناء صورة دولية حديثة للإسكندرية وأيضًا استعراض إرثها العريق والممتد طوال التاريخ، لافتا إلى أن فعاليات يوم المدن العالمي تشكل نموذجا ناجحا عن التعاون بين المجتمع المدني والسلطة المحلية بالمدينة مع الوفود الدولية المشاركة، لبناء شراكات حيوية وشاملة لتمكين الشباب في برامج التنمية الحضرية وتنفيذ الأجندة الوطنية لمواجهة آثار التغيرات المناخية خاصة في المناطق الساحلية والوصول العادل إلى الخدمات الأساسية والوظائف اللائقة.



ولفت محافظ الإسكندرية إلى أن أجندة الاحتفالية تشهد جلسات ونقاشات موسعة يشارك فيها العديد من الوزراء والقيادات الدولية والخبراء والأكاديميين وممثلي الشباب، كما أنها تشمل عرضا مشتركا بين محافظة الإسكندرية ومجموعة البنك الدولي حول الجهود المبذولة لدعم مرونة المناطق الساحلية ومعالجة تحديات تغير المناخ.



وأكد أن المحافظة جاهزة بمختلف هيئاتها وأجهزتها المعنية لاستضافة فعاليات اليوم العالمي للمدن واستقبال جميع الوفود الدولية المشاركة، إذ إن هدفنا أن تكون مدينة الإسكندرية في قلب التطور الحضري العالمي وجزءًا مهمًا من صناعة قراراته وتوجهاته العالمية.

ونوه الفريق أحمد خالد حسن بأن الفعاليات ستشهد حدثا دوليا كبيرا، وهو الجائزة العالمية للتنمية المستدامة في المدن (جائزة شانغهاي) والتي ستُمنح لأول مرة خارج الصين هذا العام بمدينة الإسكندرية، إذ سيسهم تقديم الجائزة بالإسكندرية في تعزيز تبادلات المدن بين الصين ومصر، مشيرا إلى أن الجانب الصيني عبر عن اعتزازه بهذه الخطوة، كونها تعكس علاقة صداقة مميزة بين المدينتين وجسرا للتبادلات والتعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية



وتعد جائزة شانغهاي، مبادرة عالمية يقودها برنامج موئل الأمم المتحدة وبلدية شانغهاي تستهدف المدن على وجه التحديد، وهي مكرسة للاعتراف بالتقدم والإنجازات البارزة للمدن والبلديات في جميع أنحاء العالم في تنفيذها لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وكذلك الخطة الحضرية الجديدة.



جدير بالذكر أن يوم المدن العالمي هو مناسبة سنوية لتعزيز وإلهام العمل حول مفهوم التوسع الحضري المستدام من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتعظيم الفرص، والتصدي للتحديات التي نتجت عن الوتيرة السريعة للتوسع الحضري ومواجهة تحديات الإسكان وتغير المناخ والوصول العادل إلى الخدمات الأساسية والأمن والوظائف اللائقة.