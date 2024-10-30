شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تنظم ورشة لتطوير مناهج التربية الفكرية بمشاركة "يونيسيف" والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف الورشة الأولى لتطوير مناهج التربية الفكرية.

ويشارك في هذه الورشة، لفيف من أساتذة وخبراء التربية الخاصة في مصر من جامعات: (الزقازيق والإسكندرية، وبورسعيد وبنها والقاهرة)، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للتعليم العام والإدارة العامة للتربية الخاصة، والإدارة المركزية للمناهج.

وتشمل محاور المنهج الجديد الذي يتم العمل علي بنائه موضوعات حول (من أكون، والتواصل مع العالم من حولي، وكيف يعمل العالم)، حيث من المتوقع الانتهاء من هذه المناهج بنهاية شهر مارس 2025.

وتتيح القرارات الوزارية للطفل الذي يدرس المناهج المعدلة التحويل لمدارس التعليم العام مستقبلا إذا ما سمحت قدراته بذلك.