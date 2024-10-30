شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تواصل صرف الأسمدة لمزارعى سيناء ومنتفعي التجمعات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أنه تم توزيع المقررات السمادية (سلفات نشادر) بمحافظة شمال سيناء ـ وسط سيناء ـ مدينة نخل- النثيلة - المركز الزراعي للخدمات التنموية، تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق.

وأضاف عصام أن المزارعين بشمال سيناء توجهوا بالشكر لوزير الزراعة علي الاستجابة السريعة لمطالبهم، حيث وعدهم بذلك خلال زيارته الأخيرة لشمال سيناء، ثم أوفى بوعده، حيث تعتبر خطوة جادة نحو التنمية الزراعية في سيناء.

وأوضح "عضام"، انه تم استلام المقررات السمادية من الأسمدة الخاصة بالتجمعات الزراعية، حيث قام فريق عمل وزارة الزراعة ومحافظة شمال سيناء بتوزيع الأسمدة على المنتفعين وفق كشوف الحصر الفعلي للقطع المنزرعة.