جامعة حلوان تنظم حملة توعوية لمرض سرطان الثدى تنفيذا لمبادرة بداية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة حلوان حملة توعوية لمرض سرطان الثدى، بالتعاون مع كليتي الطب وعلوم الرياضة بنات، في إطار المبادرة الرئاسية بداية لبناء الإنسان المصري والتي تتسق مع المفهوم الشامل لحقوق الانسان لتوفير حياة كريمة لائقة يتمتع بها المواطن المصرى بجميع حقوقه من الصحة و التعليم وفرص العمل، وبما ان شهر أكتوبرهو شهر التوعية بمرض سرطان الثدى.

تأتي هذه الحملة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حسني مستشار قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع كلية الطب تحت إشراف الدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب، وكلية علوم الرياضة بنات تحت إشراف الدكتورة امل عبد الله عميدة الكلية ، وتنسيق الدكتورة ساره البيه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويحاضر بها الدكتورة نرفانا مجدي القائم بعمل رئيس قسم طب الأورام بكلية الطب ومقرر لجنة تنسيق مبادرة صحة المرأة والأورام بالمستشفيات الجامعية.



وذلك بقاعة العلاقات العامة بمبنى رئاسة الجامعة - الدور الأرضي، يوم الخميس الموافق 31أكتوبر 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وتتضمن عمل بعض التمارين البسيطة.

بهدف رفع الوعي بأهمية الكشف المبكر ودوره في زيادة فرص الشفاء، وتزويد الطلاب والعاملين بالمعلومات الضرورية عن الوقاية والعلاج، تأتي هذه الندوة ضمن فعاليات الجامعة التثقيفية والصحية التي تسعى لتوعية المجتمع الجامعي بأهمية الصحة العامة وطرق الوقاية من الأمراض.

وتسعى جامعة حلوان لتعزيز الوعي الصحي لدى العاملات بالجامعة، حيث يُعد مرض سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء، والتعريف بضرورة الاهتمام بالصحة وإجراء الفحوصات الدورية، كما يقوم الكشف المبكر بدوراً حيوياً في تحسين نسب الشفاء.