شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تعليم الجيزة" يتسلم مهام عمله ويعقد اجتماعات مع الإدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مهام عمله بعد صدور القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2024، من وزارة التربية والتعليم بتكليف سعيد محمود عطية محمد مديرا لمديرية التربية والتعليم بالجيزة لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة أيهما أقرب.

وعقد عطية لقاء موسع مع مدير الإدارات التعليمية على مستوى محافظة الجيزة للتعارف والاستماع إليهم حول المنظومة التعليمية لتحقيق الانضباط الدراسى داخل المدارس.

ويذكر أن سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أصدر قرارًا باستبعاد مدير مدرسة الكداية الابتدائية الجديدة وإحالته للشؤون القانونية، لتغيبه وعدم تفويض أحد بدلاً منه، وكذلك لعدم استقرار العملية التعليمية بالمدرسة وتدني مستوى النظافة بالمدرسة.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل الوزارة، صباح اليوم، سير العملية التعليمية بإدارة أطفيح التعليمية، وذلك حرصًا منه على متابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية.

شملت زيارة وكيل الوزارة عددًا من مدارس الإدارة، هي: مدرسة الكداية الابتدائية الجديدة، ومدرسة المستقبل تعليم أساسى، والكداية الصناعية العسكرية.

وتفقد وكيل الوزارة، خلال الزيارة الفصول الدراسية، ومستوى الطلاب العلمي في القراءة والكتابة، ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية.

وحرص على الاطمئنان على الكثافة الطلابية وعدم وجود عجز في أعداد المعلمين، والنظافة العامة بالمدارس وكذلك المعامل والحمامات والفناء.