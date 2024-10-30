شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يلتقى رئيسى غرفتى الصناعة والتجارة الأردنية لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته بـ فعاليات اليوم الأول للمنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية والمقام بالعاصمة الأردنية عمان، حيث التقى الوزير كلاً من فتحي الجغبير رئيس غرفة الصناعة الأردنية، ونائل الحسامي رئيس غرفة التجارة الأردنية، وذلك بحضور السفير هاني ديمترى القائم بأعمال السفير المصري بالأردن، مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن تكثيف سبل التعاون التجاري المشترك، يعد فرصة واعدة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

وأكد وزير التموين خلال اللقاء على إمكانيات التعاون المشترك، وبناء الشراكات، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخراً من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر، خاصة وأن هناك فرص استثمارية واعدة بمصر في قطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع والتخزين.

ويذكر أن فعاليات المنتدى الإقليمي حول "تسريع تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية " يقام بالمملكة الأردنية الهاشمية بالعاصمة عمان يومي 30-31 اكتوبر 2024، ويأتي تنظيم المنتدى من جانب مجلس الأمن الغذائي لدى وزارة الزراعة الأردنية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الإسكوا) بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، ويهدف المنتدى إلى مناقشة الفرص المتاحة لتعزيز تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية من خلال الحوكمة الرشيدة ووسائل التنفيذ الفعالة وتعزيز التعاون الإقليمي، ويشارك به لفيف من السادة الوزراء من مختلف الدول العربية وكبار المسئولين في المؤسسات المعنية اضافةً إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.