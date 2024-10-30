شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم إنشاء خط السكة الحديد للقطار السريع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الهيئة القومية للأنفاق فيديو يرصد إنشاء خط السكة الحديد الخاص بالخط الأول للقطار السريع، الجارى تنفيذه من العين السخنة لمرسى مطروح مرورا بالإسكندرية والعلمين الجديدة، حيث أوشكت وزارة النقل على الإنتهاء من إنشاء الخط الأول الممتد بطول 675 كيلو متر.

ويعرف الخط الأول باسم "الخط الأخضر" (العين السخنة ــ العلمين الجديدة ــ مرسى مطروح)، يبلغ طوله 675 كيلو مترا، ويشتمل على 22 محطة، منها 10 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية، وهم (العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ محمد نجيب - القاهرة ــ جنوب الجيزة -" تفريعة للعياط - الفيوم بنى سويف"ــ حدائق أكتوبر ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ السادات ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ الإسكندرية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ العلمين ــ سيدى عبدالرحمن ــ الضبعة ــ سوان ليك ــ رأس الحكمة ــ ألماظة باى ــ مطروح).

وتنفذ مصر الخط الأول للقطار الكهربائى السريع، حيث يتم تنفيذ 3 خطوط بإجمالى أطوال تبلغ 2000 كم متر تمر بكافة المحافظات المصرية وبأكثر من 60 مدينة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائى السريع من العين السخنة حتى مرسى مطروح، وفى النقاط التالية نوضح أهم المعلومات عن الخط الأول للقطار السريع ومحطاته ومساره.