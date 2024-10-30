شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تسلم السلع المدعمة للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تسليم بقالى التموين ومنافذ الصرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر نوفمبر 2024، على أن يتم بدء الصرف لأصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من بعد غد الجمعة أول الشهر، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة.

ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة للارتقاء بتحسين منظومة العمل وتحسين الخدمات وزيادة المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية، حيث تعاقدت الوزارة من خلال الهيئات التابعة على شراء كميات كبيرة من زيت الطعام من خلال إجراء مناقصات عالمية مما عزز المخزون الاستراتيجى،كذلك التعاقد على شراء رؤوس المواشى الحية بكميات كبيرة لطرح اللحوم الطازجة بالمنافذ وتوفير الدواجن المجمدة كما تم توفير السكر التموينى إلى ما يقرب من 14 شهرا، كما نجحت الوزارة فى توفير المنتجات للمواطنين وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة.