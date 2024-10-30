شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرا الصومال وكوت ديفوار بمصر يبحثان تعزيز التعاون بين دول الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية، في مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، السفير ألبرت جي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، وذلك بمقر السفارة الصومالية بالقاهرة.

وقال سفير الصومال إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الصومال وكوت ديفوار في إطار حرصهما على توطيد روابط الصلة بين دول الاتحاد الأفريقي، وتحقيق رؤية الاتحاد الأفريقي 2063.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا التباحث بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة وخاصة منطقة القرن الأفريقي وتبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجه المنطقة.



سفيرا الصومال وكوت ديفوار بالقاهرة