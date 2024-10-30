شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية اليوم من كنيسة الأنبا بيشوى بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

يلقي قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية اليوم الأربعاء، من كنيسة الأنبا بيشوى بزهراء المعادى، وذلك فى الساعة 6 مساء.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان قد شهد قداسة البابا أمس، احتفالية معهد المشورة الأرثوذكسية التابع لإيبارشية المعادي، بمناسبة مرور 20 عام على بدء عمله.، وفى كلمته تحدث قداسته عن موضوع الاستنارة، تناول فيه ثلاثة أبعاد للاستنارة، هي: (النفس المستنيرة، الأسرة المستنيرة، الخدمة المستنيرة).

