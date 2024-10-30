شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غداً.. أمطار بعدة مناطق متوسطة ورعدية أحياناً والصغرى بالقاهرة 19 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الخميس 31 أكتوبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس غدا يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

ولفت إلى أنه من المتوقع غدا فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وصحراء مطروح، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتشير توقعات حالة الطقس غدا إلى درجات الحرارة المتوقعة الخميس: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 16، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 18.