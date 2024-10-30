شكرا لقرائتكم خبر عن غداً بعد منتصف ليل الخميس.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ غدا بعد منتصف ليل الخميس، تطبيق التوقيت الشتوي وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفى، حيث يبدأ العمل بتطبيق التوقيت الشتوى الخميس الأخير فى الشهر الجارى وهو الخميس المقبل 31 أكتوبر.

التوقيت الشتوي

فى البداية جاء إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفى على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء، فيما يتم تطبيق التوقيت الشتوى بتأخير الساعة 60 دقيقة.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، الصادر مؤخرًا تكون الساعة القانونية فى مصر هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

التوقيت الصيفى فى مصر

وطبقت الحكومة العمل بـ التوقيت الصيفى، فى محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

تأخير أم تقديم الساعة فى التوقيت الشتوي

ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى من خلال تقديم الساعة ستون دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، لترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وبذلك يكون تطبيق التوقيت الشتوى بتأخير الساعة 60 دقيقة، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، وسيتم العمل بالتوقيت الشتوى يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، بتأخير الساعة 60 دقيقة.