شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 39 شخصا فى تصادم أتوبيس بعمود إنارة على الطريق الدولى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

شهد الطريق الدولي الساحلي غرب الإسكندرية، حادث تصادم أتوبيس ركاب بعمود إنارة، مما أدي إلي إصابة 39 شخصا، وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة ورفع آثار الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحادث مروري علي الطريق الدولي، بنطاق حي العامرية غرب الإسكندرية.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ترافقها سيارة الإسعاف الي محل البلاغ، وتبين تصادم أتوبيس مع عمود إنارة، مما أدي إلى إصابة 39 شخصا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث تصادم لأتوبيس مع عمود إنارة، ما تسبب في تحطم واجهته وأجزاء منه، وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، وسط وجود مكثف لقوات المرور.