شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الطماطم فى الأسواق مع حصاد العروة الخريفية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الطماطم انخفاضًا في أسواق التجزئة، حيث بلغ سعر الكيلو 15 جنيهاً بعد بدء حصاد العروة الخريفية من المحصول، حيث تجاوز سعر الطماطم 30 جنيهاً خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، نتيجة تضرر المحصول العروة السابقة من ارتفاع الحرارة الذى تعرضت له البلاد خلال فصل الصيف، مما تسبب فى نقص المعروض.

ومن المعتاد انخفاض المعروض من الطماطم خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، حيث تكون الكميات قليلة بسبب فارق العروات وارتفاع الحرارة، وبعد انكسار الحرارة يزيد المعروض من الطماطم وتنخفض الأسعار.

وتزرع مصر نحو نصف مليون فدان طماطم طوال العام في 3 عروات أساسية هم العروة الصيفية والشتوية والنيلية، ويصل إجمالى الإنتاج إلى 7.5 مليون طن كل عام.

ويذكر أن مصر من أكبر 5 دول تنتج الطماطم فى العالم، حيث نزرع ما يقارب نصف مليون فدان من المحصول سنويًا فى 3 عروات أساسية هى العروة الصيفية والعروة الشتوية والعروة النيلية، حيث تنتج هذه العربات أكثر من 7 ملايين طن سنويا نصدر منها نحو 3% بكميات تصل إلى 140 ألف طن كل عام.