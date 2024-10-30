شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يجتمع مع نقابة مصدرى الخضر والفواكه بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومجلس إدارة نقابة مصدري الخضر والفواكه بالأردن، على هامش مشاركته بالمنتدى الإقليمي حول تسريع النظم الغذائية في المنطقة العربية، والذي يعقد بالعاصمة الاردنية عمان.

واستعرض أعضاء مجلس إدارة النقابة خلال الاجتماع، الأدوار التي تقوم بها النقابة، والأهداف التي تأسست من أجلها، وجهود تطوير آليات التسويق والتوزيع، ودعم المزارعين وتوفير التدريب والتأهيل لهم، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة أيضا لديها الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، والذي يعد المظلة التى تجمع العاملين فى القطاع البستاني في مصر من المزارعين والمصدرين وشركات مستلزمات الإنتاج والهيئات والجمعيات التي تعمل فى هذا المجال، حيث يقدم الاتحاد العديد من الخدمات المتميزة في مجال إنتاج وتصدير الحاصلات البستانية.

وبحث وزير الزراعة خلال الاجتماع، إمكانيات التعاون المشترك في تبادل الخبرات، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، لرفع وتنمية وقدرات العاملين في هذا المجال من البلدين الشقيقين، فضلا عن مناقشة أفضل الممارسات في الزراعة والتعبئة والتغليف والتصدير.

وأشار أيضا إلى إمكانيات تبادل الباحثين والمهندسين الزراعيين لتعزيز المعرفة التقنية، وإمكانيات التعاون وتوقيع اتفاقيات لتسهيل عمليات تبادل الحاصلات بين البلدين، كذلك تنظيم حملات مشتركة للترويج للمنتجات الزراعية المصرية والأردنية في الأسواق المستهدفة، والمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة لعرض المنتجات الزراعية للبلدين.

وأوضح فاروق أهمية التعاون أيضا في تبادل التقنيات الزراعية الحديثة للحاصلات البستانية، ودعم المزارعين بما سيساهم أيضا في زيادة الدخل القومي للبلدين ويوفر فرص عمل جديدة، ذلك فضلا عن انتاج منتجات زراعية ذات جودة عالية تلبي احتياجات الأسواق العالمية، الأمر الذي سيساهم في النهاية في تحقيق الأمن الغذائي في كلا البلدين، وذلك في ضوء تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.