شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتسكين الناجحين بمبادرة 1000 مدير مدرسة وتقديم الدعم لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه في في إطار المبادرة الرئاسية لإعداد 1000 معلم ليصبحوا مديري مدارس، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم المصري من خلال تطوير مهارات القيادة والإدارة لدى مديري المدارس، وتعزيز دورهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، والتي تحظى باهتمام القيادة السياسية، وفي ضوء ما أسفر عنه اللقاء التعريفي مع مديري مدارس - الدفعة الأولى من المبادرة والذى عقد يوم السبت 26 أكتوبر الجارى، والذي تم بحضور كل من: رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، ومدير عام الشئون الوظيفية ومدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية حيث تمثلت مخرجات اللقاء في النقاط التالية:

ـ عدم تسكين بعضهم في المدارس كمديرين.

ـ تعرضهم للعديد من المشكلات.

ـ حاجتهم إلى الدعم الفني والإداري تيسيرا لعملهم.

ووجهت وزارة التربية والتعليم الفني، باتخاذ اللازم نحو ما يلي:

ـ تسكين من لم يتم تسكينه كمدير مدرسة حتى الآن في إحدى المدارس التي تقع في نطاق الإدارة التعليمية التي يعمل بها وذلك طبقا للكتاب الدوري رقم 38 بتاريخ 15 مارس 2023 وعقد اجتماع دوري شهريا مع مديري المدارس الذين تم تكليفهم من خلال هذه المبادرة؛ وذلك للوقوف على مشكلاتهم والمعوقات والتحديات التي تواجههم، وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان نجاحهم في مهامهم وتحقيق أهداف المبادرة مع مراعاة النقاط التالية خلال الاجتماعات:

ـ تخصيص وقت كاف لسماع مديري المدارس العرض مشكلاتهم والمعوقات والتحديات التي تواجههم في عملهم التعاون مع مديري المدارس لبحث حلول مناسبة للمشكلات التي يواجهونها، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات الحاضرين وتجاربهم.

ـ تقديم الدعم اللازم لمديري المدارس، بما في ذلك الدعم الفني والإداري.

ـ متابعة التقدم المحرز على صعيد حل المشكلات وتحقيق أهداف المبادرة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعظيم الاستفادة من مديري المدارس الذين تم تعيينهم من خلال هذه المبادرة، فهم نواة التغيير المنشود في منظومة التعليم المصرى.