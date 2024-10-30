شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة حول الأمن السيبرانى بالكاتدرائية ضمن مبادرة "بداية" والان مع تفاصيل الخبر

شهد مساء أمس جلسات توعوية موجهة للشباب، ضمن فعاليات اليوم الأول لمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التى تستضيفها الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني وتنظيم المكتب البابوي للمشروعات.

وافتتحت بندوة حول الأمن السيبرانى قدمها المستشار أحمد مختار، من وزارة العدل، وتناول في حديثه أشكال التنمر الإلكترونى، مثل التعليقات السلبية والابتزاز الرقمى، مبيناً تأثيرها النفسي العميق وكيف قد يؤدي بعضها إلى الانتحار، مؤكدا على أهمية التزام الشباب بتدابير الأمان الرقمي، مثل استخدام كلمات مرور قوية وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية بشكل عشوائي.

كما أشار المستشار مختار إلى القوانين التي تطبقها الدولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وقد شدد على ضرورة زيادة الوعي الإلكتروني بين الشباب لمواجهة التحديات التي يفرضها العالم الرقمي.

تلت هذه الندوة جلسة أخرى حول التحضير لمقابلات العمل، قدمها الدكتور أيمن السعيد، من وزارة الشباب والرياضة، حيث تحدث عن أهمية الاستعداد النفسى للمقابلة والتغلب على التوتر عبر التدريب الجيد، كما شجع الشباب على البحث المسبق عن الشركة والوظيفة، واستخدام تلك المعلومات للإجابة على الأسئلة بفعالية وإظهار الحماس تجاه العمل.

وقدم الدكتور السعيد أيضا نصائح حول التواصل الفعال، بما في ذلك لغة الجسد التي تعكس الثقة، إلى جانب أهم أساليب الرد على الأسئلة بطريقة احترافية، وذلك بهدف تمكينهم من تطوير مهاراتهم والانطلاق نحو سوق العمل بثقة.