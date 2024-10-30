شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر: قرار الكنيست بمنع عمل "الأونروا" بالأراضى المحتلة تطبيق لخطتهم الشيطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مرصد الأزهر أن قرار الكنيست الصهيـوني بمنع عمل الوكالة الأممية في الأراضي المحتلة يواكب تطبيق خطتهم "الشيطانية" في قطاع غزة المعروفة باسم "خطة الجنرالات" الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من شمال غزة وتحويل المنطقة إلى ثكنة عسكرية تمهيداً لعودة بناء المستوطنات بالمنطقة في انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي ولجميع التشريعات الدولية التي كُسرت مراراً –وما زالت تكسر- على مرأى ومسمع العالم دون حراك جاد لوقف بطش الاحـتلال ووضع حد لدمويته التي فاقت تصورات العقل البشري لفظاعتها ووحشيتها، إلا أن هذا ليس بمستغرب على كيان أُسس على يد عصابات استُقدمت من أوروبا وارتكبت فظائع تماثل ما نراه اليوم في غزة وباقي أرض فلسطين الأبية.

وتابع : تلك العصابات التي خرج منها أول رئيس وزراء للكيان وهو ديفيد بن غوريون رئيس عصابة الهاغاناه التي تنافست مع عصابتي الإرغون وشتيرن في تنفيذ مخططات الاقتلاع والتهجير بحق المواطنين الفلسطينيين من قراهم ومدنهم عبر سفك دمائهم وبقر بطون الحوامل وقتل الأطفال وحرق القرى وتسويتها بالأرض في أوائل القرن الماضي، وبقدر ما أزهقت من أرواح ودمرت قرى تحولت عصابة الهاغاناه وزعيمها الإرهابي بن غوريون إلى رمز للكيان، وليكون بن غوريون أول رئيس وزراء لهذا الكيان الإرهابي ويصبح أفراد عصابته ركيزة ما يسمى بجيش إسرائيل الذين نرى أحفادهم بعد هذه السنوات يواصلون مسيرة أجدادهم في سفك دماء الفلسطينيين بأسلحة وقنابل دول تتشدق يومياً بمفاهيم الديمقراطية والحرية.