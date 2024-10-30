شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف فوائد هامة لقطرات العين الاصطناعية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية إن قطرات العين المرطبةُ أو المعروفة بالدموع الاصطناعية، تُستخدم لتعويض نقص الرطوبة في العين، لأنها بتحتوي على مكونات تساعد في الترطيب وتخفيف الشعور بعدم الراحة، ما يجعلها خيار فعّال لتخفيف جفاف العين.​

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وتابعت هيئة الدواء أن قطرات العين المرطبة لها العديد من الفوائد تتمثل فى :

-تقليل الشعور بالجفاف والحكة​.

-تخفيف عدم الراحة الناتجة عن العوامل البيئية (مثل الهواء الجاف والدخان)​.

-حماية العين من التهيجات.​

​جفاف العيون:

يمكن أن يؤدي الطقس الحار والجاف إلى زيادة تبخر الدموع، مما يؤدي إلى جفاف العين وعدم الراحة.

حروق الشمس في القرنية (التهاب القرنية الضوئي):

التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس، خاصة أثناء الأنشطة الخارجية، يمكن أن يسبب حروق الشمس في القرنية، مما يؤدي إلى الألم والاحمرار والحساسية للضوء.

التهاب الملتحمة التحسسي:

تنتشر حبوب اللقاح والغبار وغيرها من مسببات الحساسية خلال أشهر الصيف، مما يؤدي إلى حدوث تفاعلات حساسية في العين، مثل الحكة والاحمرار والدمع.

زيادة خطر إعتام عدسة العين والضمور البقعي:

التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية دون حماية كافية يمكن أن يساهم في تطور إعتام عدسة العين والضمور البقعي، مما يؤدي إلى فقدان البصر مع مرور الوقت.

المشكلات المتعلقة بالعدسات اللاصقة:

يمكن أن تؤثر الحرارة والرطوبة على راحة العدسات اللاصقة وملاءمتها، مما يزيد من خطر الجفاف والتهيج والالتهابات البكتيرية.