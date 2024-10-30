وزارة العمل: فتح باب التسجيل الإلكترونى بتدريبات مجانية فى مجال المالتى ميديا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، عن بدء تلقي طلبات الترشيح للتدريب على "تنمية القدرات الإلكترونية" إلكترونيا، بهدف إعداد الشباب وتنمية مهاراتهم اللازمة للالتحاق بالعمل في مجالات شبكات التسويق الإلكتروني ، وصناعة Multimedia ، من أجل تعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال ، فضلاً عن إكسابهم مهارات متطورة يحتاجها سوق العمل من خلال حثهم على الإبتكار والإبداع ، ويشمل البرنامج التدريبي التدريب على الدورات التالية: الرسوم المتحركة ثلاثية الابعاد ، والمونتاج ، والفوتوشوب ، والتصوير الفوتوغرافي ، وتصوير الفيديو ، والتسويق الالكتروني، مشيرة إلى أن التدريب لمن هم في سن 16 وحتى 34 سنة، بشرط الإلمام بأساسيات الحاسب الآلى والانترنت، واجتياز المقابلة الشخصية، ومدة التدريب أسبوعين كاملين، بمعدل 12 ساعة تدريبية على مدار 3 أيام فى الأسبوع، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، ضمن رؤية الوزارة في أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدورها المهم في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال من أجل النهوض بالدولة المصرية.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، والاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياتهم من أجل الحصول على فرصة عمل لائقة، أو إقامة مشروعات صغيرة وكيفية تسويقها للحد من معدلات البطالة، ونشر ثقافة العمل الحر على المهن المستحدثة بما يتواكب مع التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل المتغيرة.

وأضاف وكيل المديرية،: أن التدريب مجانى بمقر كاتدرائية القديس مرقس الاسقفية، لتأهيل الشباب لايجاد فرص عمل جديدة ومستحدثة وتدريب الشباب عليها من أجل الحد من البطالة ، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم ، وحثهم على تسويق منتجاتهم من خلال التطور التكنولوجي لبداية حياتهم العملية ، بالإضافة إلي أنه يحصل المتدربين في نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية والمركز تفيد اجتيازهم التدريب بنجاح .