شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا :
الطماطم 19جنيها .
- البصل 15 جنيها .
- البطاطس بـ 23 جنيها .
- الجزر بـ 37.5 جنيه .
- بطاطا 10 جنيهات.
- الخيار بـ 20 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 12.5 جنيه.
- الكوسة بـ 17 جنيها .
-الباذنجان العروس 12.5 جنيه .
- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها.
- الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .
- الليمون بـ 10 جنيهات.
- الفاصوليا الخضراء 22 جنيها.
- الموز البلدي بـ 30 جنيها
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