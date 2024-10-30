شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية فى سكك حديد مصر.. تعرف على الشروط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأربعاء، 30 أكتوبر 2024 12:35 م
أعلنت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة ERIS عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة، "فرد أمن إدارى - عامل خدمات"، للعمل بالشركة بالشروط الأتية،
- أن يكون المتقدم من [ ذكور - أناث ] .
- أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة [ القاهرة - الجيزة - القليوبية ] .
- أن لا يقل السن عن 21 عاماً ولا يزيد عن 45 عاماً .
- أن يكون المتقدم قد أنهي الخدمة العسكرية أو حاصل علي الإعفاء .
- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل " بدون - متوسط - فيما فوق " .
مميزات العمل بالشركة : تعاقد فوري - حوافز مجزية - تأمين إجتماعى - تأمين صحي - زيادة سنوية - زي للعمل.
يمكن لراغبي العمل تقديم طلب توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة ورش سكك حديد مصر - منطقة الفرز - الشرابية - القاهرة - مبنى شركة الخدمات المتكاملة من الأحد إلي الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءاً.
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