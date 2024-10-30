شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية فى سكك حديد مصر.. تعرف على الشروط والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة ERIS عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة، "فرد أمن إدارى - عامل خدمات"، للعمل بالشركة بالشروط الأتية،

- أن يكون المتقدم من [ ذكور - أناث ] .

- أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة [ القاهرة - الجيزة - القليوبية ] .

- أن لا يقل السن عن 21 عاماً ولا يزيد عن 45 عاماً .

- أن يكون المتقدم قد أنهي الخدمة العسكرية أو حاصل علي الإعفاء .

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل " بدون - متوسط - فيما فوق " .

مميزات العمل بالشركة : تعاقد فوري - حوافز مجزية - تأمين إجتماعى - تأمين صحي - زيادة سنوية - زي للعمل.

يمكن لراغبي العمل تقديم طلب توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة ورش سكك حديد مصر - منطقة الفرز - الشرابية - القاهرة - مبنى شركة الخدمات المتكاملة من الأحد إلي الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءاً.