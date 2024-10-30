شكرا لقرائتكم خبر عن "أ ع أ - 1" نمرة مميزة بمزاد لوحات السيارات سعرها يقترب من مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادىالأربعاء، 30 أكتوبر 2024 11:46 ص
أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، الان عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها وصل حتي الان 900 الف جنيه، تحمل رقم (أ ع أ- 1)وحتى الآن متزايد عليها 4 اشخاص.
وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:
1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.
2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول
3- الضغط على "كون لوحتك الآن"
4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث"
5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.
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