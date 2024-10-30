شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة وشدتها حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 11:23 ص

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل خرائط الأمطار وشدتها حتى الأحد المقبل .

وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار المتوقعة ، كما يلى :

- الأربعاء 30 أكتوبر 2024:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين .

الخميس 31 أكتوبر 2024

فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر .

- من الجمعة 01 نوفمبر إلى الأحد 03 نوفمبر

أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة.



