هيئة الدواء: توفير الأدوية الناقصة بالصيدليات ومتابعة مستمرة للتداول

أكد الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن كافة المستحضرات الخاصة بالمجموعات العلاجية التى تم توفيرها بالسوق مؤخرا تم توزيعها على كافة الصيدليات بكافة المحافظات والتأكد من توافرها بكافة الموزعين على مستوى الجمهورية لضمان استمرارالامدادات من تلك المستحضرات.

وأضاف مساعد رئيس هيئة الدواء فى تصريحات لليوم السابع أنه تم توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع كافة المضادات الحيوية وادوية علاج الضغط بكافة المصانع المحلية ومتابعة خطط وعمليات التصنيع المستمرة للتأكد من عدم تكرار اى نواقص من تلك المجموعات العلاجية كاملة لتوفيرها أولا بأول بالأسواق واستمرار المعدلات الطبيعية للتداول المحلي.

وتابع : الهيئة تعمل مع كافة الجهات والشركات لتوفير المستحضرات الدوائية من المجموعات العلاجية الهامة حرصًا على صحة وسلامة المرضى، وتوفير احتياجاتهم الدوائية.