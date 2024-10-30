رحل النجم الأنيق.. الموت يغيب الفنان مصطفى فهمى (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - رحل النجم مصطفى فهمي، شقيق النجم حسين فهمي، وهو الفنان الذي قدم أكثر من 100 عمل، في السينما والدراما منها: حياة الجوهري ومعالي الوزيرة وبابلو وأهل الكهف والسرب والوديعة والذئاب وقصة الأمس وغيرهم.



رحل النجم الأنيق.. الموت يغيب الفنان مصطفى فهمى

الفنان الراحل مصطفي فهمي درس في المعهد العالي للسينما في القاهرة وحصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، ودخل مجال التمثيل صدفة، حيث بدأ مشواره الفني كمساعد تصوير في فيلم أميرة حبي أنا عام 1974 مع مدير التصوير عبد الحليم نصر ثم اشترك بالتمثيل في فيلم أين عقلي، وفي أحدي البرامج أكد مصطفي فهمي قبل رحيله أن كان يتعرض للمعاكسات في الطريق حيث كانت المعجبات تنادي عليه: "يامز".

دخل مصطفي فهمي مجال التمثيل بالصدفة عندما كان يعمل مصورا فى أحد الأفلام ثم طلب منه عاطف سالم الظهور أمام الكاميرا، وفي عام 1976 قدم ٤ أعمال قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجهًا لوجه، نبتدي منين الحكاية، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والدراما.

تمتع مصطفى فهمي بمظهر الشباب ويعود ذلك لأنه عاشق لممارسة الرياضة دائمًا منذ طفولته، حيث سبق ومارس العديد من الرياضات مثل السباحة والهاند بول والباسكت بول والاسكواش، وقف مصطفي فهمي أمام الجميلات حيث شارك البطولة مع يسرا ونادية الجندي والهام شاهين ودلال عبد العزيز وغيرهن.

وكان مصطفى فهمي تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، في شهر أغسطس دخل على أثرها المستشفى، كما قام بإجراء جراحة عاجلة في المخ لإزالة ورم.

ومن آخر أعمال الفنان مصطفي فهمي في السينما، فيلم "أهل الكهف"، الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.