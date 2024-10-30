شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية اليوم وأجواء مائلة للبرودة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار بالأحوال الجوية على كافة ، حيث تميل الأجواء للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء لكنها تميل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

ويشهد الطقس اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر ، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين .

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 29 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 17.