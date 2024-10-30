شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 5 علامات تحذيرية تدل على الإصابة بالسكتة الدماغية.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان فى انفوجراف نشرتة اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى عن 5 علامات تحذيرية تدل على احتمالية الإصابة بـ السكتة الدماغية حيث تضمنت

علامات تحذيرية تدل على الإصابة بالسكتة الدماغية

- خدر أو ضعف مفاجىء في الوجه أو الذراع أو الساق

- التخليط المفاجىء والصعوبة في الكلام

- صعوبة في الرؤية بعين واحدة أو بكلتا العينين

- صعوبة في المشي أو الشعور بفقدان التوزان

- صداع شديد بدون سبب ظاهر