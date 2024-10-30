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الصحة تكشف 5 علامات تحذيرية تدل على الإصابة بالسكتة الدماغية.. انفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 10:32 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان فى انفوجراف نشرتة اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى عن 5 علامات تحذيرية تدل على احتمالية  الإصابة بـ السكتة الدماغية حيث تضمنت

علامات تحذيرية تدل على الإصابة بالسكتة الدماغية

- خدر أو ضعف مفاجىء في الوجه أو الذراع أو الساق

- التخليط المفاجىء والصعوبة في الكلام

- صعوبة في الرؤية بعين واحدة أو بكلتا العينين

- صعوبة في المشي أو الشعور بفقدان التوزان

- صداع شديد بدون سبب ظاهر


انفوجراف

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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