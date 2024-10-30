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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 5 علامات تحذيرية تدل على الإصابة بالسكتة الدماغية.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 30 أكتوبر 2024 10:32 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان فى انفوجراف نشرتة اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى عن 5 علامات تحذيرية تدل على احتمالية الإصابة بـ السكتة الدماغية حيث تضمنتعلامات تحذيرية تدل على الإصابة بالسكتة الدماغية
- خدر أو ضعف مفاجىء في الوجه أو الذراع أو الساق
- التخليط المفاجىء والصعوبة في الكلام
- صعوبة في الرؤية بعين واحدة أو بكلتا العينين
- صعوبة في المشي أو الشعور بفقدان التوزان
- صداع شديد بدون سبب ظاهر
انفوجراف
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