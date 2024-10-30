شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تركيا بالقاهرة: عام 2024‏‎ ‎شهد خطوات تاريخية بعلاقاتنا الثنائية‎ والان مع تفاصيل الخبر

احتفل السفير التركى بالقاهرة بالذكرى الـ 101 لتأسيس الجمهورية التركية وقال في كلمته إن عام 2024‏‎ ‎ شهد خطوات تاريخية في علاقاتنا الثنائية‎. ‎

وأضاف أمام حشد كبير من المسؤولين المصريين والدبلوماسيين الأجانب والمستثمرين إن زيارة الرئيس ‏السيسي إلى أنقرة في 4 ‎سبتمبر وزيارة الرئيس رجب طيب اردوغان إلى القاهرة في ‏‎14 ‎فبراير فتحت فترة من التعاون الاستراتيجي في العلاقات الثنائية‎.‎





وأكد السفير أنه من الآن فصاعدا، سنواصل تطوير تعاوننا الثنائي في كل المجالات تقريبا تحت مظلة مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع ‏المستوى، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس رجب طيب أردوغان وتحت إشراف وزيري الخارجية ‏بدر عبد العاطى وهاكان فيدان.

ولفت إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة شهدت التوقيع على ‏‎17 ‎اتفاقية تعاون تغطي مجموعة واسعة ‏من المجالات‎.‎

وأوضح أن القضايا التجارية والاقتصادية في العلاقات المصرية التركية تشكل بشكل خاص العمود الفقري لتعاوننا‎.‎

وأضاف قائلا "وكما أقول دائما، فإن القرب الجغرافي بين البلدين، وانخفاض تكلفة ووقت نقل السفن والحاويات، واتفاقية التجارة الحرة ‏بين البلدين، وموقع مصر الاستراتيجي، والأيدي العاملة الماهرة والكبيرة‎ ‎وكثرة الرحلات الجوية، واتفاقيات التجارة الحرة مع ‏الدول العربية وأمريكا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، هي علاقات تجارية مع مصر وتمهد الطريق من أجل مواصلة تطوير علاقاتنا ‏الاقتصادية‎.‎"

وتابع قائلا إن هناك هدف تحطيم رقم قياسي يتجاوز ‏‎9 ‎مليارات دولار في التجارة الثنائية بين البلدين. ولا يوجد مانع لعدم الوصول إلى ‏‎15 ‎مليار دولار في ‏‎5 ‎سنوات، و‎20 ‎مليار دولار في ‏‎10 ‎سنوات، و‎50 ‎مليار دولار في ‏‎50 ‎عاما‎.‎

وأشار إلى مواصلة المستثمرين الأتراك في مصر أعمالهم بنجاح، مما يساهم في دعم الاقتصادين التركي والمصري‎.‎

وأكد اهتمام المستثمرين الأتراك بمصر في العديد من القطاعات، وخاصة المنسوجات، ‏وما زال هناك العديد من الاستثمارات الجديدة‎.‎

كما أشار إلى الاهتمام الكبير فى مجال الاستثمار من مصر إلى تركيا في مختلف المجالات‎.‎

أما عن السياحة ، فأضاف السفير صالح أنه يتوقع فترة من التعاون المكثف في مجال السياحة‎. ‎ إذ يمكن زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر من ‏تركيا بشكل أكبر في السنوات القادمة‎.‎

و أضاف " فى‎ ‎عام‎ 2025 ‎سندرك‎ ‎الذكرى‎ ‎المئوية‎ ‎لتأسيس‎ ‎العلاقات‎ ‎الدبلوماسية‎ ‎بين‎ ‎الجمهورية‎ ‎التركية‎ ‎الحديثة‎ ‎ومصر‎ ‎الحديثة‎.‎”

بمعنى‎ ‎آخر،‎ ‎تعود‎ ‎العلاقات‎ ‎المشتركة‎ ‎بين‎ ‎الأتراك‎ والمصريين‎ ‎إلى‎ ‎أكثر‎ ‎من‎ 1000 ‎عام‎. ‎تأسست‎ ‎العلاقات‎ ‎الدبلوماسية‎ ‎الحديثة‎ ‎عام‎ 1925‎،‎ ‎بعد‎ ‎عودة‎ ‎تركيا‎ ‎إلى‎ ‎مسرح‎ ‎التاريخ‎ ‎كجمهورية‎ ‎ومصر‎ ‎كمملكة‎ ‎مستقلة‎.‎

وأوضح ان العام المقبل سيكون مهما كذلك حيث سيتم الاحتفال ‎ ‎بمرور‎ 100 ‎عام‎ ‎على‎ ‎إقامة‎ ‎العلاقات‎ ‎الدبلوماسية‎ ‎بين‎ ‎البلدين‎ ‎بأنشطة‎ ‎مختلفة‎ ‎في‎ ‎المجالات‎ ‎الثقافية‎ ‎والفنية‎ ‎والأكاديمية‎ ‎والعلمية‎.‎

وفي‎ ‎هذا‎ ‎السياق،‎ ‎أستطيع‎ ‎أن‎ ‎أقول‎ ‎بالفعل‎ ‎إن‎ ‎سفارة‎ ‎الجمهورية‎ ‎التركية‎ ‎في‎ ‎القاهرة‎ ‎ستستضيف‎ ‎العديد‎ ‎من‎ ‎الأنشطة‎ ‎الفنية‎ ‎والثقافية‎ ‎والعلمية‎ ‎في‎ ‎عام‎ ‎‏ 2025. ‏

‏وأشار إلى زيارة ‎ ‎الممثلين‎ ‎ الأتراك الذين‎ ‎لهم‎ ‎أدوار‎ ‎في‎ ‎مسلسلات‎ ‎تركية،‎ ‎وبعضهم‎ ‎يحظى‎ ‎بشعبية‎ ‎كبيرة‎ ‎في‎ ‎مصر،‎ ‎وجاءوا‎ ‎إلى‎ ‎القاهرة‎ ‎منذ‎ ‎يومين،‎ ‎لافتا إلى العمل على جلب‎ ‎نجوم‎ ‎هذه‎ ‎المسلسلات‎ ‎التلفزيونية‎ ‎التركية‎ ‎الشهيرة‎ ‎إلى‎ ‎مصر‎ ‎في‎ ‎عام 2025. ‏

وقال السفير شن إنه قد تكون هناك زيارات رفيعة المستوى من تركيا إلى مصر قريبًا.



وحول ملف القضية الفلسطينية والحرب في غزة ، قال السفير صالح إن مصر بذلت جهودًا كبيرة وقدمت مساهمات كبيرة في وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية، ونحن نقدر ذلك‎.‎وثمن دعوة وقف إطلاق النار التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، معتبرا أنه إذا تم الرد على هذا الدعوى، فقد يكون هناك أمل في وقف دائم لإطلاق النار‎. ‎

وجدد إدانة بلاده بشدة القرار الذي اتخذته إسرائيل في الكنيست، والذي يهدف إلى إنهاء أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية‎.‎

وقال "حان الوقت الآن لكي يحصل إخواننا الفلسطينيون المتضررين والمظلومون على حريتهم ويعيشوا حياة كريمة وآمنة ‏وإنسانية في ظل دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام ‏‎1967 ‎وعاصمتها القدس‎.‎"

وأضاف “كم عدد الفلسطينيين الذين يجب أن يموتوا لوضع حد لهذه المأساة؟ ‏‎100 ‎ألف‎ ‎؟ ‏‎500 ‎ألف؟ ‏‎2 ‎مليون‎ ‎مثلا‎ ‎؟‏ لقد تم تدمير جميع أجزاء غزة تقريبًا، فهل ينتظرون الآن أن يموت جميع السكان؟“.

وقال إن تحقيق عالم أكثر عدالة يعتمد على حل القضية الفلسطينية‎.‎وينبغي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن، ويجب توصيل المساعدات الإنسانية الكافية‎.‎ وأكد بذل تركيا قصارى جهدها لتقديم المساعدات الإنسانية الكافية ووقف دائم لإطلاق النار‎.‎

ومن ناحية أخرى، ألقى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة كلمة خلال الحفل أثني فيها على جهود السفير ‏صالح موطلو شن قائلا "لقد كانت جهودكم الدؤوبة لتعزيز الروابط بين بلدينا لا تقدر بثمن، ومن خلال هذا التفاني تمكنت ‏مصر وتركيا من تعزيز روابط الصداقة والتعاون التي نعتز بها اليوم" ‏

وتطرق في كلمته إلى التطورات في غزة، قائلاً: "عندما تصاعدت الكارثة الإنسانية التي لا يمكن ‏تصورها في غزة في أكتوبر 2023، اجتمعت مصر وتركيا معًا لجلب الأمل والإغاثة لمن هم في أمس الحاجة إليها". ‏‎

وقال إن هذا التعاون بين مصر وتركيا سيكون مجرد بداية لعصر جديد في علاقاتنا ‏الثنائية الأوسع. ‏‎

وأوضح اللقاءات المثمرة مع وزارة الصحة التركية، بما في ذلك الحوار مع ‏الدكتور فخر الدين كوجا وزير الصحة إلى إطلاق مبادرات جديدة مثيرة بين بلدينا".‏

و أعرب عن تقديره للاجتماع التاريخي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب ‏أردوغان هذا العام، وأشار إلى أنه يمثل حقبة جديدة في علاقاتنا. ‏‎

وقال الوزير عبد الغفار: “لقد أرست قيادة الرئيسين ورؤيتهما الأساس لتعاون استراتيجي أعمق، وليس لدي أدنى شك في ‏أننا سنشهد تقدمًا أكبر في جهودنا المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في منطقتنا في السنوات المقبلة."‏