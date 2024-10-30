شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تدريب الدفعة الثانية مع معهد "دون بوسكو" الإيطالى على 6 مهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، الدورات التدريبية المجانية للدفعة الثانية على مهن التحكم الآلي والإلكترونيات والتبريد والتكييف، والخياطة والتفصيل، ولحام كهرباء، وكهرباء تركيبات، للشباب من الجنسين، بـ معهد الساليزيان الدون بوسكو فرع الاسكندرية، وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة العمل والمعهد الإيطالي، بهدف تدريب الشباب على مهن جديدة ومتطورة تتناسب مع سوق العمل الداخلى والخارجى ، حيث تتضمن الدورات التدريبية التدريب على مهن فنية، بإجمالي 104 متدرب، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وبحسب البروتوكول أيضًا، يلتزم "معهد الدون بوسكو"، بتدريب راغبي العمل التدريب النظرى والعملى وإجراء الاختبارات اللازمة ومنحهم الشهادات المعتمدة، وأشار إلى أن مدة الدورات الفنية ،تتراوح على حسب الدورة بين شهر إلى شهرين ونصف،والدورات اللغوية شهر و نصف،ودورة مهارات الحياة 15 يوماً.

وأفاد المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، والاهتمام بـ التدريب المهني ،وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، والمهن المستحدثة ، من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة والوحدات المتنقلة بالتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال للوصول لأكبر عدد ممكن من الخريجين المؤهلين للالتحاق بفرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الخاصة.

وأضاف وكيل المديرية أنه تم البدء ببرامج التدريب لدى"المعهد الإيطالي" في عدة مجالات وفقًا للأعداد والشروط والضوابط المُتفق عليها، بواقع 104 متدرب على مهنة ،وذلك بهدف تدريب الشباب على مهن جديدة ومستحدثة تتناسب مع سوق العمل الداخلى والخارجى ، كما يتم الإشراف على الدورات من قبل إدارة المعهد والوزارة ، وشارك فى الفعاليات ايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب بالمديرية.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، فعاليات اختبار نهاية البرنامج التدريبي المجاني للفتيات (النظرى والعملى) على مهنة التفصيل والخياطة ، وذلك لـ 10 متدربات ، وذلك بعد انتهاء برنامج التدريب وفق نظام الساعات المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية فى الفترة الصباحية التى تبدأ من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً ، بـ وحدة التدريب المتنقلة في قرية شبرالعنب بمدينة منيا القمح التابعة للمديرية ، فى ضوء خطة التدريب المهنى والتى تهدف إلى تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة ، الاحتفال بتخريج الدفعة الحالية والدفعة السابقة من المتدربات ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.