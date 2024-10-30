‫اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية يشارك فى الملتقى الدولى للزراعة

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شارك الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة في الملتقى الدولى للزراعة والذي يقام في القاهرة تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ورؤساء المنظمات الدولية العاملة في مصر .

أكد اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد على دور وزارة الزراعة في توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين بأقل الأسعار ، مشيرا إلى أن الاتحاد يقوم برعاية برنامج الإدارة المتكاملة لأهم المحاصيل البستانية لتطبيق الزراعة الذكية بإستخدام الموبيل لتوصيل المعلومات المتكاملة للمزارعين بصورة مبسطة وتطبيقة حسب ظروف كل مزرعة وتقديم خدمات إرشادية مميزة للمزارعين ، وذلك لدعم وتنمية الصادرات من المحاصيل البستانية .

وأضاف "الشرقاوي" أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تفقد جناح الإتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية بالمعرض واشاد بما يقدمه من أنشطة متعددة من توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين في مجالات شتلات الفراولة ، شتلات الزيتون ، شتلات النخيل ، تقاوي البطاطس ، المخصبات العضوية وأجهزة تلقيح النخيل.