شكرا لقرائتكم خبر عن للحاضنات.. تعرفى على 5 حالات يسقط فيها حق أجر المسكن للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

دعوى أجر مسكن الزوجية من الدعاوى التى ترفع فى محاكم الأسرة، وتستطيع الزوجة رفع دعوى أجر مسكن على زوجها، حتى تحصل على أجر -مسكن الحاضنة- أثناء فترة العدة لها، وبعد الطلاق لطفالها أثناء فترة الحضانة حيث يعد أجر المسكن من حق الصغير فى النفقة شرعًا ويكون متوسط المدة المستغرقة فى دعوى أجر مسكن الزوجية من شهرين حتى 3 أشهر.

وخلال السطور التالية نتعرف على دعوى أجر المسكن، وحالات سقوطه، وابرز الإجراءات التى على الزوجة المرور بها أثناء وقوفها بمحكمة الأسرة:

- نصت الفقرة الثالثة من المادة "18" مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929، أن أجرة مسكن الصغير تكون على أبيه شرعا، ولا يدخل أجر المسكن ضمن الأجور التى تستحقها الأم الحاضنة لقيامها بعمل محدد.

- لا يستحق الصغير أجر المسكن إذا كان يقيم بصحبة أبويه فى مسكن وفره الأب لهما، وللزوجة الحصول على أجر المسكن بدلا من الإقامة بمسكن الزوجية، ولا يحق لها المطالبة بالأجر ضمن النفقة الشاملة للصغير.

- يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو فى مكان سكن إيجار، وللحاضنة أن تطالب بأجر مسكن قبل الطلاق.

- هناك حالات يسقط فيها أجر المسكن وتخسر الحاضنة والطفل حقهما فى أجر المسكن..إذا بلغ الصغير أقصى سن الحضانة، وهو 15 سنة للولد والبنت، وإذا ثبت وجود مسكن للحاضنة تستطيع أن تقيم فيه، إذا وفر الأب مسكنا بديلا مناسبا للأم والطفل سواء إيجارا أو ملكا، كما أنه إذا ثبت وجود أموال خاصة للطفل المحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل تسقط عنه.