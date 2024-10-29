شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: 99% من مدارس مصر كثافة الفصل بها لا تتخطى 49 طالبا والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، إن 99%؜ من مدارس مصر لا تتخطي فيها الكثافة 49 طالبا، موضحا أن الوزارة تستهدف إنشاء من 10 آلاف إلى 15 ألف مدرسة سنويا، لمواجهة أي مشكلة تتعلق بكثافات الفصول.

أوضح أن مدارس الثانوي الحكومي بها أحدث شاشات ذكية في العالم، وجميعها مجهزة تكنولوجيا بشكل جيد جدا، لذلك قررنا تحويل بعضها للدراسة فترة مسائية كجزء من حل الكثافة، لافتا إلى أن الوزارة تركت لمديري الإدارات التعليمية وضع الحلول المناسبة للكثافة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، وحضور أعضاء الهيئة، ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية القومية.

