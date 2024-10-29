شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يلتقى علاء حجازى قبل استلام مهامه كمندوب دائم لدى الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء،بمكتبه بالعاصمة الإدارية، السفير علاء حجازى، الذى سوف يتسلم مهامه الجديدة خلال أيام قليلة كمندوب دائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة فى جنيف.

فى بداية اللقاء تقدم الوزير جبران إلى السفير الجديد، بخالص التهنئة على توليه هذا المنصب، وتمنى له التوفيق والنجاح، وأكد على أهمية دور بعثة مصر فى جنيف فى استعراض جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات أمام منظمات الأمم المتحدة، وسياسات التزامها بمعايير العمل الدولية.

واتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق فيما يخص استعراض ملفات العمل أمام منظمة العمل الدولية، وتنظيم لقاء مطلع العام المقبل بين الوزير وقيادات المنظمة فى جنيف لتفعيل التعاون،والتأكيد على التزام مصر بمعايير العمل الدولية فى كافة تشريعاتها وقراراتها التى تخص ملف العمل، والاستمرار فى التنسيق المثمر بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية فى كافة المجالات المشتركة.

وخلال اللقاء تحدث وزير العمل عن جهود الوزارة فى تطوير منظومة التدريب المهني، وآليات الوزارة نحو تأهيل الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل، بمستوى مهارى ومعايير دولية،وأكد على أهمية التعاون بشأن فتح أفاق جديدة للشباب المصرى فى سوق العمل الخارجى، مؤكدا أن الوزارة جاهزة لتوفير فرص العمل التى يحتاجها سوق العمل الأوروبى وفى كافة المجالات والمهن المطلوبة، مع التأكيد على أهمية اعتماد الشهادات المصرية من مراكز تدريب مهنى معتمدة بالدول الأوروبية.

كما تطرق الوزير إلى الجهود المبذولة لسرعة إصدار مشروع قانون العمل من خلال "الحوار الاجتماعى" بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب اعمال وعمال، ليراعى التوزان، ومعايير العمل الدولية،ويشجع على الاستثمار، ويحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وشارك فى اللقاء د. رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.