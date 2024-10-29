شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بمنع الانتظار الخاطئ ورفع كفاءة الميادين والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية من بينها حى البساتين ومنطقة المعراج لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع الكفاءة الجارية بهما .

وشملت الجولة متابعة رفع الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطئ، بالإضافة إلى رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليه، ورفع كفاءة الرصف والأرصفة، وأعمدة الإنارة، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالى على المنطقة.

رافق المحافظ فى جولته، أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والعميد وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ، وعدد من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلس النواب.

كان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أكد أن اختيار القاهرة لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى، يؤكد مكانتها الكبيرة، حيث أن المنتدى يعد ثانى أكبر حدث تنظمه الأمم المتحدة، موضحا أن ما شهدته القاهرة فى الفترة الماضية يؤكد اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للسكان، مشيرا إلى أنه كان نصف مناطق القاهرة كانت عشوائية وتم توفير حياة أدمية لكل سكانها.



جولة محافظ القاهرة (1)



جولة محافظ القاهرة (2)