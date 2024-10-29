شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: إزالة ملعب مقام بالمخالفة على أرض زراعية بأوسيم والان مع تفاصيل الخبر

ناقش المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عددًا من الشكاوى المقدمة خلال لقاءه الأسبوعي بالمواطنين في ديوان عام المحافظة لبحث الطلبات والشكاوى بشكل مباشر والعمل علي إيجاد حلول جذرية، وذلك في إطار خطة الدولة بتفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين.

شهد اللقاء بحث عدد من الشكاوى من سكان ش محمد عبد السميع بمنطقة المنشية خلف الدائرى – الطوابق الهرم يتضررون من وضع محول كهربائي بمنتصف الشارع مما يسبب في إعاقة حركة المرور.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بالتنسيق مع شركة الكهرباء وإجراء معاينة للكشك المذكور بالشارع وإيجاد حلول مناسبة وسريعة لنقله بعيدًا عن العقارات.

وبحث محافظ الجيزة، شكوى أحد المواطنين المقيم بالعقار 9 برج ناصر ش العشرين فيصل ببولاق الدكرور يتضرر من وجود مقهى أسفل العقار المذكور يتسبب فى ازعاج للسكان.

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور باتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المقهى المقام بدون ترخيص.

وشهد لقاء محافظ الجيزة الاستماع إلى شكوى من سكان شارع أولاد مروان بمنطقة مسجد قباء الكوم الأحمر بمركز أوسيم من إقامة ملعب كرة قدم بدون ترخيص على أراضي زراعية ويسبب إزعاجًا للسكان على مدار اليوم.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أوسيم بالإزالة الفورية للملعب المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهد مركز ومدينة أبو النمرس شكوى من قيام مالك العقار بشارع داير الناحية نزلة الأشطر بمخالفة ترخيص البناء والرسومات الهندسية.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينه أبو النمرس بإيقاف الأعمال بالعقار المخالف لمخالفته الرسومات الهندسية وعدم السماح بإدخال المرافق له في حال عدم الالتزام بالترخيص الممنوح مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وأحمد هجرس ممثل شركة الكهرباء، وسهير عويس مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية والإدارات المختصة.