شكرا لقرائتكم خبر عن المشيخة العامة للطرق الصوفية تعقد اجتماعها السنوى للوكلاء على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المشيخة العامة للطرق الصوفية اجتماعها السنوى لوكلاء المشيخة العامة على مستوى الجمهورية بحضور أكثر من 100 وكيل برئاسة الشيخ محمد ابو هاشم عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية ونائب رئيس جامعة الأزهر، ورئيس قطاع التصوف نيابة عن الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية وبحضور رئيس قطاع الوكلاء أحمد الصباحى صرح بذلك المتحدث الرسمى باسم المشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل .

وأضاف قنديل فى بيان له منذ قليل أن الاجتماع السنوي للوكلاء جاء لمناقشه كافة المعوقات التى يشهدها هذا القطاع وتقديم الاقتراحات لحلها و للتباحث حول الأوضاع الصوفية فى ظل الظروف الراهنة.

الجدير بالذكر أن شيخ مشايخ الطرق الصوفية يؤكد أن المشيخة العامة للطرق الصوفية تحرص على انعقاد الاجتماع السنوى لوكلاء المشيخة العامة للطرق الصوفية وذلك لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الصوفية وحرص مشيخة الطرق الصوفية على عقد هذا الاجتماع للتأكيد على أهمية دورية هذا الانعقاد.