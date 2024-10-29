شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس غدا اجتماع الحكومة الأسبوعى.. ويعقبه مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا، الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات.

ويعقب اجتماع الحكومة، مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء، لعرض أبرز القرارات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض مع أحمد كجوك، وزير المالية، عدداً من ملفات العمل.

وقدم أحمد كجوك، تقريراً حول نتائج مُشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، مُنوهاً في هذا الصدد، إلى أن الاجتماعات شهدت نشاطاً مُوسعاً، حيث شارك الوزير في اللقاءات الرسمية لمجموعة العشرين، وأجرى عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه ببعض الدول للتباحث حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن حضور الاجتماعات الوزارية لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وكذلك حضور الاجتماعات التي نظمها كبار بنوك الاستثمار الدولية، بمٌشاركة مئات المُستثمرين ومُمثلي كافة مؤسسات التصنيف والمهتمين بشئون الاستثمار.



