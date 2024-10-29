شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع الاحتلال عن انتخاب نعيم قاسم: تعيين مؤقت وبدأ العد التنازلى والان مع تفاصيل الخبر

علق وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى، يوآف جالانت، على انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله قائلا: "تعيين مؤقت وقد بدأ العد التنازلي"، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام عبرية.

وقد أعلن حزب الله اللبنانى اليوم الثلاثاء، تعيين نعيم قاسم فى منصب الأمين العام الجديد، ليتولى إدارة الحزب بعد اغتيال الأمين العام السابق حسن نصر الله، وخليفته هاشم صفى الدين خلال الأسابيع الماضية.

وقال فى بيان اليوم الثلاثاء، "إنه انطلاقًا من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدى الأصيل، وتمسُّكًا بمبادئ حزب الله وأهدافه، وعملًا بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا لحزب الله، حاملًا للراية المباركة فى هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجلّ تسديده فى هذه المهمة الجليلة فى قيادة حزب الله ومقاومته الإسلامية".

وفى 27 سبتمبر 2024 اغتيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إثر غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية فى بيروت.