شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن فتح باب التقدم للمعلمين للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقدم للمعلمين الراغبين في الالتحاق بفريق العمل بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك علي الموقع الرسمي للوزارة عبر هذا الرابط وحتي يوم 11 نوفمبر، ويمكن للراغبين معرفة التخصصات والمدارس علي موقع وزارة التعليم علي نفس رابط التقديم، https://tawzef.emis.gov.eg/.



و كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت على أن هناك مميزات للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، من بينها العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل، وتدريب تقني مستمر عالي الجودة على أيدي خبراء معتمدين، فضلا عن فرص الحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز، وحوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء.

وأكدت الوزارة، على أنه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بعد غلق باب التقدم مباشرة، لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية، والتي يعد اجتيازها ضرورة أساسية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.