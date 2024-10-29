شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم نقيب ورقيب.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مقتل 4 جنود فى معارك غزة والان مع تفاصيل الخبر

اعترف متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل ضابط و3 جنود، وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة خلال المعارك في شمالي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن 4 عسكريين بينهم ضابط قتلوا، بالإضافة إلى إصابة ضابط بجروح خطيرة في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلن عن أسماء القتلى وهم:

النقيب يوناتان كيرين 22 سنة من مولودات

الرقيب أفيف جلبوع 21 سنة منوفات تسوف

الرقيب ناعور حيموف 22 سنة من روش هعين

الرقيب نسيم ميتال، 20 عاما، من الخضيرة

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين خلال عمليته العسكرية في شمال قطاع غزة، الأمر الذي دفع مسؤولة أممية للقول إن "كل سكان شمال غزة معرضون لخطر الموت، وإن ما تفعله القوات الإسرائيلية هناك لا يمكن السماح باستمراره".