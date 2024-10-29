شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: انطلاق مسابقة المتميزين بمراكز الثقافة الإسلامية 24 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق النسخة الثالثة للمسابقة للعام الدراسي الحالي (2024 / 2025) للدراسين بـ مراكز الثقافة الإسلامية 24 نوفمبر القادم، من خلال ترشيح عمداء المراكز لعدد خمسة من أفضل الدارسين والدارسات بكل مركز لتمثيل مركزهم في المسابقة، وذلك حول الموضوعات التالية:

• فقه العبادات.

• تفسير جزء عمَّ مع أساسيات علوم القرآن الكريم من كتاب: (دراسات في علوم القرآن الكريم).

• أساسيات علوم الحديث من كتاب: (دراسات في علوم الحديث)، مع فهم مقاصد السنة النبوية من كتاب: (الفهم المقاصدي للسنة النبوية).

• اللغة العربية من كتاب (أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين).

وتم تخصيص جائزة قدرها (50) ألف جنيه للمركز الثقافي الحاصل على المركز الأول، وتخصيص خمسة آلاف جنيه منها لعميد المركز، وثلاثة آلاف منها لمدير المديرية التابع لها المركز ، وألفي جنيه منها لمدير المركز، وثمانية آلاف جنيه منها لكل متسابق.

وتخصص جائزة قدرها (30) ألف جنيه للمركز الثقافي الحاصل على المركز الثاني، تخصص ألفا جنيه منها لعميد المركز، وألفا جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المركز، وألف جنيه منها لمدير المركز، وخمسة آلاف جنيه منها لكل متسابق.

وتُمنح جائزة قدرها (2000) جنيه لأفضل متسابق بين المراكز المتسابقة.

• على أن تُسلم الترشيحات للإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية في موعد أقصاه الثلاثاء 5 نوفمبر 2024م.

جاء ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبث روح المنافسة في تحصيل العلم النافع بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية، وبعد النجاح الكبير الذي حققته مسابقة المتميزين بمراكز الثقافة الإسلامية في العامين الدراسيين الماضيين (2022 / 2023) ، (2023 / 2024).