شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مشروعات تطوير الطرق المؤدية للمتحف المصرى الكبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نسب تنفيذ مشروعات تطوير الطرق المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية، وذلك في إطار ما تشهده المنطقة من تردد للأفواج السياحية والزوار مع التشغيل التجريبي للمتحف.

وعاين محافظ الجيزة، خلال جولته أعمال استكمال تركيب بلاط الإنترلوك لأرصفة المشاة وأعمال الزراعات والتشجير، موجهًا الشركة المنفذة بالإسراع من وتيرة الأعمال لتقدم نسب التنفيذ ورفع النواتج والمخلفات دوريًا وتغطية كابلات الكهرباء بمواقع الأعمال الجارية.

وشملت جولة محافظ الجيزة، معاينة أعمال تطوير مدخل كفر غطاطي بالمنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائري لاستغلالها كساحات انتظار مع رفع كفاءة وتحسين الرؤية البصرية للأعمدة الخرسانية بما يتوائم مع الطابع الأثري للمنطقة.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بمراجعة تراخيص بعض الفنادق الواقعة بطريق المنصورية في المنطقة الواقعة بين فيصل والهرم للوقوف على التزامهم بالاشتراطات المحددة للتشغيل.

وعاين محافظ الجيزة، أعمال تطوير طريق التريض بمدخل كفر الجبل، وذلك بعد توسعته ليصل عرضه 15م ورصفه بالتربة المثبتة بديل طبقة الأسفلت والأساس، استعدادًا لتدعيمه ببلاط الإنترلوك وأعمدة الإنارة للتسهيل على أصحاب الدواب، موجهًا الشركة المنفذة بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن مع مراجعة أعمال مناسيب قواعد أعمدة الإنارة بالشارع.

وتابع محافظ الجيزة، أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية بطول 2كم بدءًا من الطريق الدائري وحتي كوبري عز لما له من أهمية مرورية كأحد المسارات والمحاور المرورية المؤدية للمناطق السياحية والتي تأتي استكمالًا للمراحل السابقة بهدف تحسين الصورة البصرية للطريق وفي إطارٍ خطة الدولة بتطوير كافة المقاصد السياحية والطرق المؤدية لها لاستعادة الوجه الحضاري.

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وهاني شارد نائب رئيس الجهاز للمنطقة الاستثمارية، وأحمد هجرس مدير شبكات توزيع الكهرباء.



تطوير الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير



تطوير الطرق المؤدية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير



تطوير محيط المتحف المصري الكبير



محافظ الجيزة يتفقد مشروعات تطوير الطرق المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير



محافظ الجيزة يتفقد مشروعات تطوير محيط المتحف المصري الكبير